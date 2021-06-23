23 июня 2021

К жительнице Екатеринбурга в окно залетела летучая мышь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Летучую мышь спрятали в банку, чтобы ночью выпустить Фото:

К жителям микрорайона Эльмаш (Екатеринбург) в окно квартиры залетела летучая мышь. Об этом сообщила местная жительница Елена Мусальникова, выложив информацию в соцсети Instagram.

«К нам в окно на 18 этаж ночью залетела летучая мышка и спит на занавеске. Хорошо, что под одеяло не прилегла к нам», — прокомментировала девушка в сторис. «Вот это я понимаю „Полнолуние“», — подписала она фотографию, на которой ночное животное повисло на шторке.

Муж Елены приютил летучую мышь в пластиковой банке, чтобы ночью выпустить ее на улицу. «Как стемнеет, хотим отпустить. Она же днем не видит», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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