Жителям Березников предложат новые варианты расселения

Владельцам аварийных домов в Березниках могут разрешить приобретать дома не только в ЖК «Любимов» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил микрорайон ЖК «Любимов» в Березниках (Пермский край). После инспекции Махонин предложил изменить региональное законодательство, чтобы ускорить переселение жителей города из аварийных домов. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Для ускорения расселения в Березниках планируем внести изменения в региональное законодательство, чтобы помимо ЖК „Любимов“ граждане, чьи дома признаны аварийными, смогли приобрести жилье и в других микрорайонах города», — сообщается на сайте. Региональные власти планируют переселить в микрорайон большинство людей уже к концу года.

ЖК «Любимов» строится в микрорайоне Усольский для переселения жителей Березников, дома которых признаны аварийными в результате провалов на руднике «Уралкалия». После начала строительства из многих домов начал выделяться опасный формальдегидный газ, из-за чего дома было решено снести. После этого власти края наняли новых подрядчиков для продолжения строительства микрорайона.