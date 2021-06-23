23 июня 2021
22 июня 2021

Жителям Березников предложат новые варианты расселения

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, новостройка, любимов микрорайон
Владельцам аварийных домов в Березниках могут разрешить приобретать дома не только в ЖК «Любимов» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил микрорайон ЖК «Любимов» в Березниках (Пермский край). После инспекции Махонин предложил изменить региональное законодательство, чтобы ускорить переселение жителей города из аварийных домов. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Для ускорения расселения в Березниках планируем внести изменения в региональное законодательство, чтобы помимо ЖК „Любимов“ граждане, чьи дома признаны аварийными, смогли приобрести жилье и в других микрорайонах города», — сообщается на сайте. Региональные власти планируют переселить в микрорайон большинство людей уже к концу года.

ЖК «Любимов» строится в микрорайоне Усольский для переселения жителей Березников, дома которых признаны аварийными в результате провалов на руднике «Уралкалия». После начала строительства из многих домов начал выделяться опасный формальдегидный газ, из-за чего дома было решено снести. После этого власти края наняли новых подрядчиков для продолжения строительства микрорайона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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