Известковый карьер, расположенный в границах СЦЗ, был выработан в 1970 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

ООО «Староцементный завод» (СЦЗ) доказало, что предприятие не могло нанести ущерб экологии, хотя Росприроднадзор в своих исках к компании утверждал обратное. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

В 2019 году Росприроднадзор обвинил СЦЗ в незаконном размещении отходов на земле предприятия. Ущерб экологии оценивался в три млрд рублей. Однако предприятие отрицает возможность причинения такого ущерба.

«Исследование показало, что на территории СЦЗ отсутствует естественный слой почвы, а следовательно — негативно воздействовать на нее завод не мог», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Там отметили, что специалисты проводили раскопы почвы на территории СЦЗ. При проведении повторного анализа следов естественной почвы не обнаружено. Это свидетельствует о том, что предприятие не могло нанести экологический ущерб почве, добавили в пресс-службе.

Арбитражный суд Свердловской области подтвердил правоту предприятия и отменил предписания Росприроднадзора. Последующие жалобы ведомства не были удовлетворены.

Известковый карьер, расположенный в границах предприятия, был выработан в 1970 году. Эти земли должны быть восстановлены заводом до 2036 года. Этот процесс контролируется Росприроднадзором.

СЦЗ регулярно проводит мероприятия по охране экологии, сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что при таких условиях предприятие не может причинить серьезный ущерб окружающей среде.