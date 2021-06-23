Источник: ЕР гарантировала Чернецкому сохранение в Совфеде

Аркадий Чернецкий представляет Свердловскую область в Совете Федерации с 2011 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий сохранится в Совете Федерации после сентябрьских выборов. Как следует из проекта решения президиума свердловского политсовета «Единой России» (есть в распоряжении URA.RU), Чернецкого включат в общеобластную тройку ЕР на выборах в Заксобрание под вторым номером. Это решение будет утверждено на конференции реготделения ЕР, намеченной на 30 июня.

Партсписок возглавит губернатор Евгений Куйвашев. Третье место в нем с большой долей вероятности займет экс-мэр Екатеринбурга, первый замгубернатора Александр Высокинский. До праймериз ЕР считалось, что в сентябре он может перейти в Госдуму, однако в итоговом партсписке ЕР от Свердловской области он занял только пятое место, которое считается непроходным.

«Включить в общеобластную часть итогового списка кандидатов <…> от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области: <…> Куйвашев Евгений Владимирович, Чернецкий Аркадий Михалович, Высокинский Александр Геннадьевич», — говорится в документе. Источник агентства в партии уточнил, что этот вариант не является окончательным и «некоторые фамилии в тройке могут поменяться». В пресс-службе реготделения пока не комментируют ситуацию.

В 2016 году полномочия Чернецкого были продлены по такой же схеме. Он попал в общеобластную тройку «Единой России» (вместе с Куйвашевым и мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым) и в сентябре глава региона направил его в федеральный парламент. Вариант с переназначением Чернецкого в 2021 году не был очевидным: в политтусовке считали, что его место в СФ может занять кто-то другой — например, замгубернатора Азат Салихов.