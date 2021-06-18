Куйвашев сливает в Госдуму надоевших ему свердловчан

Для замов свердловского губернатора Госдума может превратиться в политическую ссылку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловская региональная группа «Единой России» в Госдуму стала списком политиков, от которых губернатор Евгений Куйвашев хочет безболезненно избавиться. Так расценили итоги съезда партии на Среднем Урале.

В списки «ЕР» от Свердловской области вошли (по порядку): свердловский губернатор Евгений Куйвашев, депутат ГД Павел Крашенинников, глава местного исполкома ОНФ Жанна Рябцева, вице-губернатор Сергей Бидонько, первый замгубернатора Александр Высокинский, депутат ГД Андрей Ветлужских, секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий, депутат Заксобрания региона Алексей Коробейников, зампред координационного совета «Молодой гвардии» Юлия Перегудова, еще один областной депутат Дмитрий Жуков и директор фирмы «ТехноПетролеум» Дмитрий Арды.

Алексей Балыбердин за годы в Госдуме потерял влияние в региональной политике Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Это список тех, губернатор хочет слить в Москву и больше не видеть в регионе, — утверждает авторитетный собеседник агентства. — Госдума стала своего рода „кладбищем слонов“ [местом, куда слоны уходят умирать — прим.ред.]. Поэтому отправлять туда областных деятелей, от которых нужно избавиться, не жалко».

По словам собеседника, ярким примером является депутат нынешнего созыва Алексей Балыбердин, который к концу созыва потратил весь политический вес и связь с регионом. Сейчас его нет в списках вообще.

Политологи подтверждают, что такая версия может иметь место. Вариант со ссылкой возможен в отношении первого замгубернатора Александра Высокинского, отмечает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Он ушел с поста мэра и не очень вписывается в команду губернатора», — сказал Андрей Русаков. И.о. заведующего кафедры политических наук УрФУ Александр Белоусов, напротив, полагает, что мандат получит скорее вице-губернатора Сергей Бидонько, чем Высокинский, тем более, что он занял четвертое место в партсписке, тогда как его коллега — только пятое. Президент коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгений Минченко также не исключил, что любой из чиновников — или даже оба — могут быть отправлены в Госдуму, условно говоря, от греха подальше. У каждого из них имеется антирейтинг, и оба явно не тянут на роль «паровозов».

Жанна Рябцева усилила свое политическое влияние благодаря пандемии коронавируса — она возглавляет областной волонтерский центр Фото: Анна Майорова © URA.RU

На выборах в Госдуму в 2016 году свердловские единороссы смогли провести трех кандидатов по спискам. Тогда региональную группу поддержало 40,53% избирателей.

«Поэтому список возглавляет губернатор: он нацелен на максимальный результат, чтобы отправить в Москву максимальное количество неудобных ему политиков. Если постараться, то можно избавиться и от Бидонько (четвертое место), и от Высокинского (пятое), — объясняет источник агентства. — Лучшей мотивации для работы на результат не найти, поэтому Москва согласовала Свердловской области именно такой список: необходимый для функционирования парламента [глава комитета по законодательству] Крашенинников — на втором проходном месте, остальное отдано на откуп губернатору».

И.о. заведующего кафедры политических наук УрФУ Александр Белоусов считает, что взять больше двух мандатов по спискам единороссам будет непросто. «Еще один мандат по спискам — большая комплексная работа, каждые 10% — серьезный сдвиг в общественном сознании», — отметил политолог. По его словам, «Единой России» предстоит провести эффективную агитацию в условиях, когда к ней накопилось много претензий, решить проблему протестных настроений в Екатеринбурге и эффективно мобилизовать своих избирателей.

«Учитывая, что губернатор отвечает своим именем за результат, все кандидаты обязаны будут пахать. А, по сути, (особенно в случае с Высокинским, который в Госдуму не хочет, но выполняет наказ губернатора) рыть себе могилы, — подтверждает инсайдер URA.RU.

Однако, отметило большинство экспертов, наиболее пробивные депутаты все же могут усилиться, обрасти неплохими связями, как тот же Ветлужских, которого в предварительные списки в Госдуму администрация губернатора вообще не хотела включать, но он нашел себе защитников. Поэтому не исключен вариант, что кто-то из депутатов, которые отправлялись на политическую гибель в Москву, может вернуться в регион в ином, гораздо более неприятном для губернатора статусе.

Госдума становится местом ссылки неудобных местных политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«За этих людей проголосовало большинство избирателей на предварительном голосовании. Здесь ровно те фамилии и ровно в том же порядке, как и по результатам ПГ. Исключение составили только Антон Шипулин и Зелимхан Муцоев, которые пошли кандидатами по одномандатным округам, где заняли первые места», — прокомментировали конфигурацию списка в пресс-службе свердловского реготделения «Единой России». Он подчеркнул, что список выдвинутых полностью соответствует результатам предварительного голосования. В департаменте информполитики региона с вопросами об участии в выборах кандидатов от ЕР попросили обратиться в партию.

Александр Высокинский в беседе с корреспондентом сказал, что ему неудобно разговаривать. «Сегодня точно не успею», — ответил он на вопрос о планах пойти в Госдуму. Сергей Бидонько заявил, что все решится после 19 сентября. «Понимаю, что на сегодняшний момент место непроходное. А дальше все зависит от партии», — сказал Андрей Ветлужских. «Сначала нас должны поддержать избиратели. Главное — доверие людей. Давайте сначала поработаем, а через три месяца зададите этот вопрос», — резюмировала Жанна Рябцева.