Миронов отказался от идеи Прилепина объединиться с Зюгановым

Объединение партии КПФР с партией «Справедливая Россия — За правду» в левую коалицию невозможно при нынешнем руководителе коммунистов, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. Ранее с таким предложением выступил сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин.
«Рядовые коммунисты поддерживают объединение КПРФ с партией „Справедливая Россия — За правду“, однако это невозможно при нынешнем руководстве Компартии», — цитирует Миронова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Инициатива по разработке и подписанию меморандума о сотрудничестве между КПФР и «Справедливой Россией — За правду» принадлежит Прилепину. Он планирует организовать союз левых патриотических сил. Прилепин предложил коммунистам подписать меморандум 19 августа и сразу же приступить к совместной работе.
С идеей об объединении сопредседатель «Справедливой России — За правду» приехал на съезд КПФР. С собой он привез кофе и круассаны. Коммунисты посчитали внеплановое появление Прилепила пиаром и выгнали политика с территории, на которой проходил съезд, передает телеканал 360.
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