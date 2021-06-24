Миронов отказался от идеи Прилепина объединиться с Зюгановым

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Сергей Миронов в Екатеринбурге. Екатеринбург , миронов сергей
Сергей Миронов отметил, что рядовые коммунисты поддерживают объединение со «Справедливой Россией — За правду» Фото:

Объединение партии КПФР с партией «Справедливая Россия — За правду» в левую коалицию невозможно при нынешнем руководителе коммунистов, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. Ранее с таким предложением выступил сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин.

«Рядовые коммунисты поддерживают объединение КПРФ с партией „Справедливая Россия — За правду“, однако это невозможно при нынешнем руководстве Компартии», — цитирует Миронова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Инициатива по разработке и подписанию меморандума о сотрудничестве между КПФР и «Справедливой Россией — За правду» принадлежит Прилепину. Он планирует организовать союз левых патриотических сил. Прилепин предложил коммунистам подписать меморандум 19 августа и сразу же приступить к совместной работе.

С идеей об объединении сопредседатель «Справедливой России — За правду» приехал на съезд КПФР. С собой он привез кофе и круассаны. Коммунисты посчитали внеплановое появление Прилепила пиаром и выгнали политика с территории, на которой проходил съезд, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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