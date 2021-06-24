24 июня 2021

Инвестор «Северного потока — 2» оценил качество российского газа

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Российский газ является очень качественным, считают немецкие газовики Фото:

Газ, поставляемый из России в Германию по трубопроводу «Северный поток — 2» является очень качественным. Об этом заявил председатель правления крупнейшей независимой компании Европы по добыче газа и нефти, Wintershall Dea Марио Мерен.

Российское сырье не только «очень качественное», но и »«очень надежный источник энергии для Европы», — заявил Мерен в интервью РБК. Так он прокомментировал заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о том, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле».

Компания Wintershall Dea является немецким партнером «Газпрома» по ряду проектов, связанных с добычей газа, владеет 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») и выступает одним из инвесторов строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак также ответил на претензию США, заявив, что российский газ чище того, что Соединенные Штаты поставляют в Европу. Доцент кафедры энергетики высокотемпературной технологии НИУ «МЭИ» Константин Строгонов заявил «Известиям», что все договоренности по качеству газа Россия соблюдает, а заявления Грэнхолм звучит безосновательно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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