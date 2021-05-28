Власти РФ ответили на претензии США по поводу «грязного газа»

Новак поспорил с главой Минэнерго США о «грязном российском газе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газ России, который поставляется в Европу по «Северному потоку» чище, чем газ, поставляемый в Европу из США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Российский газ, поставляемый в Европу через „Северный поток“, по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт.ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — цитирует РБК Новака. По его словам, в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов, в то время как российские методы основываются на экологическом лидерстве.

Новак поднял данную тему в связи с недавними высказываниями главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая заявила, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле». Именно поэтому она не принимала участие в решении администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что против российского газопровода «Северный поток — 2», выгоду с которых получает Белоруссия, могут ввести санкции. Глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в парламенте, заметил, что «трудно поверить», что случившееся в Минске произошло «без молчаливого согласия Москвы», передает « Утро.ру »