24 июня 2021

Россиян в июле ждут новые выплаты и рост цен на ЖКХ. Список изменений

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Развернутый флаг России в Историческом сквере. Екатеринбург, ребенок, девочка, триколор, флаг россии, россияне, день россии, 12июня
Новая выплата ждет часть семей с детьми от 8 до 17 лет Фото:

Коммунальные платежи в России поднимутся в цене, ввозимые подержанные автомобили будут проходить проверку в лабораториях, пособие для беременных отменяется, а соцвыплаты начнут переводить только на карты «Мир». Нововведения в стране вступят в силу с 1 июля 2021 года.

  • С 1 июля все ввозимые в РФ подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны проходить проверку в испытательных лабораториях. Эти пункты осмотра будут созданы Росстандартом поблизости от портов, откуда чаще всего прибывают такие машины.
  • Все банки с начала июля обязаны будут зачислять пенсии и социальные выплаты только на карты национальной платежной системы «Мир». Перевести пенсии на карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard они не смогут.
  • Цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, подорожает в России для потребителей на 3%. Стоимость воды и электроэнергии в платежках в среднем увеличится на 2,4-6,5%.
  • С 1 июля будет отменено единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. В среднем оно составит 6,3 тысячи рублей.
  • Одинокие родители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет и среднедушевой доход которых составляет не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе, получат новые пособия. В среднем они будут получать 5650 рублей.
  • С 1 июля появится возможность оформить квалифицированную электронную подпись для юридических лиц, ИП, нотариусов. Изначально делать такие подписи собирались с 2022 года, но начать решили заранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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