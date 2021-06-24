В Перми задержаны вылеты самолетов в пять городов

Задержка авиарейсов произошла из-за тумана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В аэропорту Перми из-за тумана задержаны 10 авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«25 июня в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка 10 регулярных рейсов авиакомпаний „Победа“, S7 Airlines, » Россия«, „Смартавиа“, Nordwind по направлениям в Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Шарджа, Симферополь. Причина задержки — туман», — сказано в сообщении надзорного органа.

Всего на рейсы зарегистрировано 1546 пассажиров, в том числе, 127 несовершеннолетних. Прокуратура организовала в аэропорту Перми работу мобильной приемной из-за задержки авиарейсов.