24 июня 2021
23 июня 2021

В Перми задержаны вылеты самолетов в пять городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Задержка авиарейсов произошла из-за тумана Фото:

В аэропорту Перми из-за тумана задержаны 10 авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«25 июня в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка 10 регулярных рейсов авиакомпаний „Победа“, S7 Airlines, » Россия«, „Смартавиа“, Nordwind по направлениям в Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Шарджа, Симферополь. Причина задержки — туман», — сказано в сообщении надзорного органа.

Всего на рейсы зарегистрировано 1546 пассажиров, в том числе, 127 несовершеннолетних. Прокуратура организовала в аэропорту Перми работу мобильной приемной из-за задержки авиарейсов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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