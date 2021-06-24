24 июня 2021
23 июня 2021

В Челябинской области депутат сдает мандат, чтобы жить в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, мандат, красная карточка, голосование
Миасские депутаты примут отставку своего коллеги Фото:

Депутат городского собрания Миасса, третьего по величине города Челябинской области, Андрей Берсенев сдает мандат. Причиной сложения полномочий стало получение вида на жительство в Турции. Как сообщил Берсенев URA.RU, на сессии 25 июня депутаты должны рассмотреть его заявление.

«Российское законодательство не позволяет депутатам иметь вид на жительство в иностранном государстве. У меня появился вид на жительство в Турции. Это связано с моим бизнесом. Без вида на жительство больше полугода жить в Турции нельзя, а мне нужны более длительные сроки», — пояснил депутат URA.RU.

Берсенев два раза избирался в горсобрание Миасса при поддержке партии «Единая Россия». Он не первый миасский депутат, который сложил полномочия из-за вида на жительство за рубежом. В прошлом созыве горсобрания мандат сдавал депутат Вячеслав Откин, который уехал в США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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