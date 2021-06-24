В Челябинской области депутат сдает мандат, чтобы жить в Турции

Миасские депутаты примут отставку своего коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городского собрания Миасса, третьего по величине города Челябинской области, Андрей Берсенев сдает мандат. Причиной сложения полномочий стало получение вида на жительство в Турции. Как сообщил Берсенев URA.RU, на сессии 25 июня депутаты должны рассмотреть его заявление.

«Российское законодательство не позволяет депутатам иметь вид на жительство в иностранном государстве. У меня появился вид на жительство в Турции. Это связано с моим бизнесом. Без вида на жительство больше полугода жить в Турции нельзя, а мне нужны более длительные сроки», — пояснил депутат URA.RU.

Берсенев два раза избирался в горсобрание Миасса при поддержке партии «Единая Россия». Он не первый миасский депутат, который сложил полномочия из-за вида на жительство за рубежом. В прошлом созыве горсобрания мандат сдавал депутат Вячеслав Откин, который уехал в США.