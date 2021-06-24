Мотоциклист в Челябинске разбился, пытаясь скрыться от полиции

Уходя от погони, байкер врезался в такси (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Челябинске мотоциклист разбился насмерть, пытаясь уйти от преследующих еог полицейских. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Инцидент произошел ночью 24 июня. «На улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, на требование остановится он не отреагировал и начал набирать скорость. Сотрудники ГИБДД организовали преследование со светозвуковыми сигналами, но мотоциклист игнорировал звучащие по громкой связи требования остановиться. Продолжая опасные маневры, он в итоге столкнулся со встречным автомобилем. От полученных травм 27-летний байкер скончался на месте», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, погоня закончилась уже на Комсомольском проспекте. При этом, прежде чем врезаться в такси, байкер промчался на запрещающий сигнал светофора. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина ранее был лишен прав.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску