24 июня 2021
23 июня 2021

Мотоциклист в Челябинске разбился, пытаясь скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Уходя от погони, байкер врезался в такси (фото из архива) Фото:

В Челябинске мотоциклист разбился насмерть, пытаясь уйти от преследующих еог полицейских. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Инцидент произошел ночью 24 июня. «На улице Молодогвардейцев был замечен мотоциклист, на требование остановится он не отреагировал и начал набирать скорость. Сотрудники ГИБДД организовали преследование со светозвуковыми сигналами, но мотоциклист игнорировал звучащие по громкой связи требования остановиться. Продолжая опасные маневры, он в итоге столкнулся со встречным автомобилем. От полученных травм 27-летний байкер скончался на месте», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, погоня закончилась уже на Комсомольском проспекте. При этом, прежде чем врезаться в такси, байкер промчался на запрещающий сигнал светофора. Как выяснилось в ходе расследования, мужчина ранее был лишен прав.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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