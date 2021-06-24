Курганец отсудил у Почты России сотни тысяч рублей

Пострадавший в ДТП почтальон отсудил компенсацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области — бывший водитель-почтальон — отсудил у работодателя, «Почты России», 250 тысяч рублей. Сумму по решению суда компания выплатит сотруднику, как компенсацию морального вреда за ДТП. Информация об этом размещена на сайте Курганского областного суда.

Авария произошла на дороге в Щучанском районе. Водитель на автомобиле «Почты России» попал в ДТП по вине другого участника происшествия. Почтальон получил черепно-мозговую травму. «ДТП с участием истца является несчастным случаем, связанным с производством. Истец считал, что обязанность по возмещению причиненного ему морального вреда должен нести его работодатель АО „Почта России“. Полагал, что действиями ответчика ему причинен моральный вред, который оценивает в 500 000 рублей», — указано в материалах дела.

В суде представитель «Почты России» выразила несогласие с доводами истца. Настаивала, что организация подлежит освобождению от ответственности, так как имелся факт ДТП, как обстоятельство непреодолимой силы. Суд посчитал, что владелец источника повышенной опасности обязан возместить причиненный этим средством вред. «Судебная коллегия приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска и взыскания в пользу истца с АО „Почта России“ компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей», — сказано в апелляционном определении областного суда.