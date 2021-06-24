Свердловскую область на выходных зальют дожди

Судя по информации с сайта гидрометцентра России, осадки в Свердловской области закончатся к вечеру воскресенья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловскую области на выходных придут дожди. Но несмотря на осадки дневная температура воздуха в Екатеринбурге составит +26 градусов и выше. Об этом сообщает сайт гидрометцентра России.

Судя по информации с сайта гидрометцентра России, осадки в Свердловской области начнутся в пятницу, 25 июня, вечером и закончатся к вечеру воскресенья. На сайте сервиса Gismeteo опубликован аналогичный прогноз. Погода в выходные принесет региону заметное похолодание: температура воздуха ночью с субботы на воскресенье снизится до +10 градусов. Максимальная скорость ветра будет достигать 11 м/с. При этом днем воздух прогреется до 27 градусов тепла.

В ночь с 22 на 23 июня во всем регионе прошел сильный ливень с грозой, результатом которого стали затонувшие машины и поваленные деревья. Напомним, что лето 2021 года на Урале побило все рекорды по температуре, которая оказалась выше нормы.

Прогноз погоды для Свердловской области на период с 25 по 28 июня Скрин: гидрометцентр России, meteoinfo.ru