Главного оппозиционера Москвы сняли с выборов-2021

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Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , яшин илья
Илью Яшина сняли с выборов в действующий созыв Мосгордумы Фото:

Скандального московского депутата Илью Яшина сняли с выборов в действующий созыв Мосгордумы. Избирательная комиссия признала его лицом, причастным к экстремистской деятельности. Об этом оппозиционер рассказал на своей странице в Facebook.

«Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан „лицом, причастным к экстремистской деятельности“ и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день», — рассказал Яшин. Депутат заявил, что суд не представил никаких весомых доказательств его причастия к экстремизму.

Главный оппозиционер столицы считает, что власть РФ мстит ему за поддержку блогера Алексея Навального. «Конечно, мстят за Навального. Весной ко мне начали заходить доброжелатели, объясняли, что с Навальным вопрос решён, что всех, кто с ним связан, закатают в асфальт», — заявил он. Яшин намерен обжаловать решение Мосгоризбиркома в суде.

Ранее в СМИ сообщалось, что Запад якобы остался недоволен работой Навального, поэтому спецслужбы намерены выдвинуть Илью Яшина в качестве его замены. Как заявила одна из соратниц Навального, в связи с падением его популярности «Партия народной свободы» («Парнас») теперь полностью находится в руках Яшина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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