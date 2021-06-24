Дочка «Газпрома» в ЯНАО сливала сотходы в водоемы

Компанию обязали реконструировать канализационные очистные сооружения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго» сливал сточные воды с недопустимым содержанием загрязняющих веществ в используемые водоемы. Прокуратура подала пять исков в суд на компанию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Предприятие в течение 2 полугодия 2020 года осуществляло сброс сточных вод в используемые водные объекты с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленной решениями о предоставлении водных объектов в пользование. Природоохранный прокурор руководителю организации внес представление», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Компания разработала план мероприятий для устранения нарушений, однако для этого потребуется много времени. Поэтому прокуратура подала пять исков в суд.

Оперативно получить комментарий в уренгойском филиале ООО «Газпром энерго» не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил. В компанию был направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что организация ООО «Авто-Миг плюс» из Лабытнанги сливала в тундре жидкие бытовые отходы. На компанию завели дело об административном правонарушении.