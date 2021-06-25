Пенсионные накопления россиян будут продавать на Московской бирже

Аукцион по размещению пенсионных накоплений россиян пройдет 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Московской бирже пройдет аукцион по размещению пенсионных накоплений россиян в банковские депозиты. Информация об этом размещена на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«ПФР 25 июня проведет на Московской бирже отбор заявок кредитных организаций по размещению в банковские депозиты средства резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию сроком на 175 дней по минимальной ставке 6,1% годовых», — указано на сайте ПФР. Отмечается, что сумма средств резерва ПФР составит 176,5 млрд рублей.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что негосударственным пенсионным фондам могут разрешить инвестировать накопления граждан в драгоценные металлы, в том числе в золото. Отмечалось, что пенсионные фонды смогут инвестировать в клиринговые сертификаты участия.