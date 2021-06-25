В Кремле расстроились из-за отказа стран ЕС встречаться с Путиным

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Власти РФ сожалеют о решении лидеров стран Евросоюза, сказал Дмитрий Песков Фото:

В Кремле сожалеют об отказе властей стран Евросоюза проводить совместный саммит с Россией. Власти РФ готовы налаживать отношения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой.

Представителю президента задали вопрос об отношении власти к отказу ЕС от саммита. «[Относимся] с сожалением. Президент Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем. Готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави», -сказал журналистам Песков.

Власти стран ЕС по-разному относятся к налаживанию отношений с Москвой, подчеркнул Песков. По его словам, в то время, как Франция и Германия положительно смотрят на этот вопрос, прибалтийские страны отличаются агрессивной риторикой.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила главам стран ЕС провести саммит с РФ. Против предложения выступили многие европейские лидеры. Меркель позднее осудила их решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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