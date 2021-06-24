В Евросоюзе отвергли предложение Меркель о встрече с Путиным

Около 10 стран Евросоюза выступили против идеи организовать встречу президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
Предложение о встрече Путина и лидеров ЕС было озвучено на заседании комитета постоянных представителей Евросоюза. Инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона озвучили послы стран. Они призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией.
«В ходе обсуждения представители порядка 10 стран подали сигнал, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она была выдвинута без всякой подготовки», — пишет агентство.
Отмечается, что проект саммита ЕС гласит, что его лидеры «изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров». Однако эта часть текста заключена в квадратные скобки, означающие, что текст окончательно не согласован.
Ранее Меркель также заявила, что европейскому объединению необходимо наладить контакт с Россией и выработать механизм единого ответа на ее политику. По мнению канцлера, ЕС необходимо составить список общих стратегических интересов.
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