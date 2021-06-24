В Курганской области подсчитали выгоду от новых энерготарифов

Крупнейшие предприятия Курганской области сэкономят 850 млн рублей благодаря новым тарифам на электроэнергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прогнозируют экономию для бюджетных и коммерческих структур порядка 1,5 млрд рублей в год после создания единой энергозоны с регионами Тюменской области. Об этом на брифинге рассказал заместитель губернатора Зауралья Анатолий Воробьев, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Категории „среднее напряжение“, „низкое напряжение“, куда у нас относится бюджет и предприятия, ожидаем порядка 600-650 млн рублей экономии. Что касается „высокого напряжения“, это там, где у нас основные предприятия, производители продукции „Корвет“, „КАВЗ“, „Курганприбор“ и так далее, ожидаем порядка 850 млн рублей экономии в год», — отметил Воробьев. Он напомнил, что тариф на передачу электроэнергии с 1 июля для категории «прочие» (бизнес и бюджетные организации) станет ниже до 26% в зависимости от уровня напряжения.

«На самом деле, все ждали давно этого решения. Оно назрело, и работа проведена большая. Промышленники отреагировали очень положительно», — добавил замгубернатора Анатолий Воробьев. По его словам, в сумме по итогам 2021 года власти Зауралья прогнозируют по всему региону экономию на коммунальных ресурсах порядка 3,82 млрд рублей. Ранее губернатор Вадим Шумков обратился к предпринимателям региона с просьбой направить полученную экономию на повышение зарплат, отметив, что бюджет сделает это автоматически.

Ранее агентство сообщало, что в Курганской области тариф снизится за счет создания единой энергозоны с Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. При этом в регионах Тюменской «матрешки» тариф вырастет всего лишь на 1%. Электроснабжением в Зауралье занимается СУЭНКО, руководство которой также высоко оценило позитивные последствия от создания энергозоны. Проект курировали вице-премьеры Юрий Борисов и Александр Новак. Его поддержали глава правительства Михаил Мишустин и президент Владимир Путин.