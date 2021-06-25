В РФ зафиксирован первый случай нового смертоносного штамма COVID

Новый штамм коронавируса выявлен в Индии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием «Дельта плюс». Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

«В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса», — цитирует замглавы научного центра Дарью Даниленко telegram-канал «Раньше всех». Сообщается, что речь идет о новом чрезвычайно заразном индийском штамме «Дельта плюс».

Индийский штамм коронавируса, по словам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, опасен своей устойчивостью к антителам. По его словам, у вируса отличный от первоначальной версии характер взаимодействия с человеческими клетками.