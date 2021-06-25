В РФ зафиксирован первый случай нового смертоносного штамма COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Новый штамм коронавируса выявлен в Индии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием «Дельта плюс». Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

«В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса», — цитирует замглавы научного центра Дарью Даниленко telegram-канал «Раньше всех». Сообщается, что речь идет о новом чрезвычайно заразном индийском штамме «Дельта плюс».

Индийский штамм коронавируса, по словам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, опасен своей устойчивостью к антителам. По его словам, у вируса отличный от первоначальной версии характер взаимодействия с человеческими клетками.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...