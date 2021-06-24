24 июня 2021

Вандалы испортили памятник в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , лебяжье, стелла лебяжье
В Лебяжье вандалы испортили памятник и сломали фонарь (архивное фото) Фото:

В поселке Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) вандалы испортили памятник и сломали уличный фонарь. Об этом сообщили представители администрации округа.

«8 июня 2021 года, предположительно в вечернее время, неустановленными лицами был сломан уличный фонарь в парке Победы по улице Советская п. Лебяжье. <…> Совсем недавно был испорчен памятник», — рассказали представители администрации 24 июня в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Они написали в отдел полиции заявление о причиненном ущербе.

Представители власти обратились к жителям и гостям поселка. Их попросили бережно относиться к объектам культуры в Лебяжье.

В мае в Целинном районе за два дня украли 12 дорожных знаков. В середине апреля представители курганского турагентства пожаловались на бабушек-вандалов, которые крадут у них цветы.

В конце июня вандалы испортили памятник
Фото:
В начале июня вандалы сломали в райцентре уличный фонарь
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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