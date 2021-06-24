В Лебяжье вандалы испортили памятник и сломали фонарь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) вандалы испортили памятник и сломали уличный фонарь. Об этом сообщили представители администрации округа.

«8 июня 2021 года, предположительно в вечернее время, неустановленными лицами был сломан уличный фонарь в парке Победы по улице Советская п. Лебяжье. <…> Совсем недавно был испорчен памятник», — рассказали представители администрации 24 июня в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Они написали в отдел полиции заявление о причиненном ущербе.

Представители власти обратились к жителям и гостям поселка. Их попросили бережно относиться к объектам культуры в Лебяжье.

В мае в Целинном районе за два дня украли 12 дорожных знаков. В середине апреля представители курганского турагентства пожаловались на бабушек-вандалов, которые крадут у них цветы.

В конце июня вандалы испортили памятник Фото: администрация Лебяжьевского муниципального округа

В начале июня вандалы сломали в райцентре уличный фонарь Фото: администрация Лебяжьевского муниципального округа