06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021

В курганском районе пропали 12 дорожных знаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание с главой города по светофорным объектам. Курган, дорожные знаки, пешеходный переход, перекресток, автодорога, машины, запрещающий знак, 6 мкр, заозерный 6 микрорайон
Дорожные знаки украли в конце апреля (архивное фото) Фото:

В Целинном районе (Курганская область) за два дня украли 12 дорожных знаков. Об этом представители районной администрации сообщили в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«Неизвестное лицо совершило хищение 12 дорожных знаков, расположенных в 19-м и 20-м километрах автодороги Целинное-Курган», — рассказали 6 мая представители администрации (орфография сохранена). По их данным, кража произошла в последние два дня апреля.

Сотрудники администрации добавили, что расследованием дела занимаются полицейские. Они ищут очевидцев преступления.

В середине апреля представители курганского турагентства пожаловались на бабушек-вандалов, которые крадут у них цветы. Позже в Кургане на Рябковском кладбище задержали похитителя кладбищенских ограждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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