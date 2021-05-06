В курганском районе пропали 12 дорожных знаков

Дорожные знаки украли в конце апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) за два дня украли 12 дорожных знаков. Об этом представители районной администрации сообщили в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«Неизвестное лицо совершило хищение 12 дорожных знаков, расположенных в 19-м и 20-м километрах автодороги Целинное-Курган», — рассказали 6 мая представители администрации (орфография сохранена). По их данным, кража произошла в последние два дня апреля.

Сотрудники администрации добавили, что расследованием дела занимаются полицейские. Они ищут очевидцев преступления.

В середине апреля представители курганского турагентства пожаловались на бабушек-вандалов, которые крадут у них цветы. Позже в Кургане на Рябковском кладбище задержали похитителя кладбищенских ограждений.