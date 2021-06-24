24 июня 2021

Мэр Екатеринбурга уволил куратора дорожных ремонтов. Причина — скандал с подрядчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства. Екатеринбург, орлов алексей, зеленая роща, парк, бубнов алексей, благодаткова тамара, благоустройство города
Антон Козлов (слева) пришел в администрацию Екатеринбурга в сентябре 2019-го — из «Управтодора» Фото:

Директор МКУ «Городское благоустройство» — основного оператора дорожных ремонтов в Екатеринбурге — Антон Козлов покинул горадминистрацию. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии, менеджер уволился по собственному желанию. При этом источник URA.RU во властных структурах уточнил: это решение мэра Алексея Орлова.

«По словам Антона Вячеславовича, он решил сменить работу, переходит в другое место», — сказала пресс-секретарь «серого дома» Виктория Мкртчян. «О том, что Козлов должен быть уволен, сегодня на утреннем совещании по благоустройству сказал глава», — поделился руководитель одного из районов Екатеринбурга, участвовавший в совещании с Орловым.

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По данным URA.RU, претензии к Козлову связаны со скандалом вокруг дорожных ремонтов на десяти городских участках, включая улицу Викулова. В начале июня Орлов раскритиковал подрядчика за из-за угрозы срыва сроков сдачи объектов. Через несколько дней стало известно, что администрация расторгла контракт с компанией «Строймеханизация», основанной бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном.

Сейчас мэрия добивается включения «Строймеханизации» в реестр недобросовестных подрядчиков. Ожидается, что контракт с новой фирмой будет заключен к середине июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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