Алексей Орлов (справа на переднем плане) критиковал ремонт на улице Викулова во время последнего объезда Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга расторгла контракт на выполнение дорожных ремонтов с компанией «Строймеханизация», которую связывают с бывшим свердловским депутатом, бизнесменом Арменом Карапетяном. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Согласно сервису, контракт на 180 миллионов рублей был расторгнут 16 июня в одностороннем порядке, а решение об этом власти приняли 25 мая.

С 27 мая по 9 июня подрядчику было начислено шесть штрафов на 2,2 миллиона рублей. Во всех случаях формулировка была одна: «Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». МКУ «Городское благоустройство» заключило соглашение со «Строймеханизацией» в конце января. Подрядчик должен был отремонтировать десять участков, включая улицу Викулова.

Во время осмотра ремонта на Викулова 9 июня Орлов раскритиковал подрядчика из-за угрозы срыва сроков сдачи объекта. «На прошлом объезде подрядчик даже не появился, но сегодня исправился. Обещал выполнить работы в срок», — писал мэр в своем Instagram. Источник URA.RU в горадминистрации предположил, что решение о расторжении договора могло быть принято лично главой. Кроме того, по одной из версий, этот шаг может быть политическим: по слухам, Армен Карапетян готовится к выборам в свердловское Заксобрание от «Справедливой России» и якобы может стать одним из спонсоров партии. В пресс-службе мэрии опровергли эту информацию, обратив внимание, что заказчиком работ является МКУ.

Сам Карапетян в разговоре с корреспондентом лишь завил, что не имеет отношения к «Строймеханизации», и положил трубку. По данным портала Kartoteka.ru, до 2015 года он был в числе соучредителей компании. Сейчас ее владелец — Светлана Александрова, которую СМИ ранее называли близкой к семье экс-депутата. Оперативно связаться с кем-либо из представителей «Строймеханизации» не удалось: корреспонденту сказали, что никого нет на месте.