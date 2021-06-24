В ЯНАО запись к врачам будет производиться по-новому

Все больницы планируют перевести на единую цифровую платформу до конца 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальские больницы переходят на единую цифровую платформу, благодаря этому у жителей появится приложение для записи на прием к врачу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Преимущество в том, что это облачное решение единое для всего региона — открываются широкие возможности для внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия. А раз новое решение, то и новый портал записи в его составе с мобильным приложением для пациентов», — пояснили в пресс-службе профильного ведомства.

Переход на единую облачную систему происходит в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». У пациентов в приложении появится электронная медицинская карта, где будут все данные о здоровье. Кроме того, благодаря системе появится сервис, который будет видеть реальную загруженность врачей, появится возможность в режиме реального времени управлять потоками пациентов. Ранее URA.RU сообщало, что благодаря увеличению скорости интернета для госструктуру для жителей региона стали более доступны различные сервисы.