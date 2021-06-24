24 июня 2021
23 июня 2021

В ЯНАО запись к врачам будет производиться по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
Все больницы планируют перевести на единую цифровую платформу до конца 2021 года Фото:

Ямальские больницы переходят на единую цифровую платформу, благодаря этому у жителей появится приложение для записи на прием к врачу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Преимущество в том, что это облачное решение единое для всего региона — открываются широкие возможности для внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия. А раз новое решение, то и новый портал записи в его составе с мобильным приложением для пациентов», — пояснили в пресс-службе профильного ведомства.

Переход на единую облачную систему происходит в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». У пациентов в приложении появится электронная медицинская карта, где будут все данные о здоровье. Кроме того, благодаря системе появится сервис, который будет видеть реальную загруженность врачей, появится возможность в режиме реального времени управлять потоками пациентов. Ранее URA.RU сообщало, что благодаря увеличению скорости интернета для госструктуру для жителей региона стали более доступны различные сервисы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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