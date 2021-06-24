24 июня 2021
23 июня 2021

Эксперты оценили спрос на стройматериалы среди тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, погрузка, пиломатериал, дерево, брус, деревянные изделия
Avito: тюменцы стали на 31% чаще интересоваться покупкой стройматериалов Фото:

В мае и июне спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства в Тюменской области вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Avito, где было проведено соответствующее исследование. Эксперты связывают это с тем, что тюменцы стали чаще строить загородные дома и вкладывать деньги в ремонт квартир.

«В Тюмени товары для ремонта привлекли на 31% больше внимания горожан, чем в мае—июне 2020 года. Предложение также повсеместно выросло: в целом по стране его рост составил 47%, то есть строительных товаров стало продаваться больше почти в полтора раза. В Тюмени продавать товары для ремонта стали на 50% чаще, а интересоваться ими стали на 31% больше пользователей», — пояснили агентству в пресс-службе Avito.

Там уточнили, что наиболее востребованными стройматериалами среди тюменцев стали листовые материалы и строительные смеси — спрос на них за год вырос в 2, 5 раза. Также тюменцы активнее покупали пиломатериалы (рост — 87%) и изоляцию (товары этой группы горожане стали покупать на 29% чаще). Спрос на покупку дверей вырос на покупку окон вырос на 21%, дверей — на 14%. Увеличение спроса на стройматериалы в Avito связывают с сезонным строительством загородных домов и ремонтом квартир.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...