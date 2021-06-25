Собянин отправил на удаленку часть москвичей

Все работающие пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Все непривитые работающие москвичи старше 65 лет со следующей недели должны перейти на удаленный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», — сообщается в опубликованном на сайте правительства Москвы постановлении. Кроме того, данное распоряжение распространяется и для граждан, имеющих хронические заболевания. Меры по обязательному переходу на удаленный режим работы вводятся для всех работающих жителей столицы с 28 июня.