Собянин отправил на удаленку часть москвичей

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Все работающие пенсионеры должны перейти на удаленный режим работы Фото:
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Все непривитые работающие москвичи старше 65 лет со следующей недели должны перейти на удаленный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», — сообщается в опубликованном на сайте правительства Москвы постановлении. Кроме того, данное распоряжение распространяется и для граждан, имеющих хронические заболевания. Меры по обязательному переходу на удаленный режим работы вводятся для всех работающих жителей столицы с 28 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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