Аборигенам ЯНАО проведут интернет и безналичный расчет

Реализуется пилотный проект властей ЯНАО по обеспечению связью факторий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В трех труднодоступных факториях ЯНАО: Лонгот, 96-й километр железной дороги Обская — Бованенково, Степина уже этой осенью появится интернет, сотовая связь и возможность безналичного расчета. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Благодаря установке блок-контейнеров (специальные помещения с оборудованием) на факториях появится сотовая связь, возможность безналичного обслуживания с применением POS-терминалов. Также будет обеспечен доступ в интернет для получения социально-значимых информационных ресурсов», — сообщили в пресс-службе.

Установка блок-контейнеров запланирована на лето. После этого будут объявлены конкурсные процедуры на определение оператора связи. Все это осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО более чем в два раза увеличилась скорость интернета для госструктур. Это сделало многие сервисы более безопасными и доступными для жителей региона.