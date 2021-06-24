24 июня 2021
23 июня 2021

Аборигенам ЯНАО проведут интернет и безналичный расчет

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, север, тундра, арктика, ямал, природа ямала, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Реализуется пилотный проект властей ЯНАО по обеспечению связью факторий Фото:

В трех труднодоступных факториях ЯНАО: Лонгот, 96-й километр железной дороги Обская — Бованенково, Степина уже этой осенью появится интернет, сотовая связь и возможность безналичного расчета. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Благодаря установке блок-контейнеров (специальные помещения с оборудованием) на факториях появится сотовая связь, возможность безналичного обслуживания с применением POS-терминалов. Также будет обеспечен доступ в интернет для получения социально-значимых информационных ресурсов», — сообщили в пресс-службе.

Установка блок-контейнеров запланирована на лето. После этого будут объявлены конкурсные процедуры на определение оператора связи. Все это осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО более чем в два раза увеличилась скорость интернета для госструктур. Это сделало многие сервисы более безопасными и доступными для жителей региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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