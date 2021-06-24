У челябинской пенсионерки в подъезде отобрали почти 2 млн рублей

Челябинка повсюду возила с собой в картонной коробке скопленные за 15 лет миллионы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два жителя Челябинска подкараулили в подъезде 80-летнюю пенсионерку и отобрали у нее 1,9 млн рублей, которые она повсюду возила с собой в сумке-тележке. Об грабителя были задержаны полицией и отправятся в колонию строгого режима на 7,5 года, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Потерпевшая не доверяла родственникам и всегда носила с собой деньги, скопленные за 15 лет торговли одеждой и продуктами. Один из грабителей узнал об этом от родственницы и предложил ограбить ее своему знакомому. В ноябре прошлого года они напали на пенсионерку в подъезде ее дома и отобрали тележку, где была картонная коробка с денежными средствами в сумме 1 млн 847 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Один из грабителей ударил женщину дверью подъезда и кулаком в грудь. Вскоре обоих нападавших разыскали полицейские.

С учетом непогашенных судимостей суд приговорил каждого к 7,5 года колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно. Кроме того, им придется вернуть бабушке 993 тыс. похищенных у нее рублей, а также выплатить 50 тысяч рублей компенсации за моральный вред.