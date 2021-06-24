Единороссы Кургана открестились от депутата, замешанного в драке

В Кургане депутата исключили из числа сторонников ЕР за драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Курганской городской думы Сергея Руденко исключили из числа сторонников «Единой России». Решения принято в связи с его участием в драке. Информация размещена на сайте курганского отделения партии.

«Решение принято 25 июня по итогам рассмотрения информации о возбуждении уголовного дела в связи с дракой депутата в публичном месте. Сергей Руденко избран депутатом Курганской городской думы от партии „Единая Россия“ в сентябре 2019 года по одномандатному избирательному округу № 1. Членом партии он не был, являлся сторонником», — указано в информации регионального отделения «Единой России».

Получить комментарии Руденко URA.RU не удалось. На звонок журналиста депутат не ответил.

Ранее URA.RU писало, что после драки с участием депутата Руденко, которая была 21 мая возле ресторана «Марани», у его оппонента зафиксирован перелом челюстной кости. Следственное управление СК России по Курганской области проводит проверку по факту драки. Пострадавшим оказался директор строительной компании из Екатеринбурга. По данным инсайдера, застройщик сотрудничает с федеральной строительной компанией, работающей в Кургане.