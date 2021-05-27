Инсайд: курганский депутат подрался с застройщиком у ресторана

Курганский депутат поссорился с застройщиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле ресторана «Марани» произошла драка с участием депутата гордумы Сергея Руденко. Инцидент случился 21 мая вечером. Пострадавшим оказался директор строительной компании из Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали несколько инсайдеров из числа приближенных к силовикам.

«Драка случилась вечером в пятницу. Депутат [Руденко] пришел в заведение после посещения КЦ „Академия“, где был концерт в поддержку одного из кандидатов в Госдуму. На улице произошла ссора. По какой причине — сейчас выясняют следователи», — рассказал источник.

По данным другого инсайдера, разбирательством инцидента занимались сотрудники полиции из отдела №3. Затем материалы были переданы в городской отдел СУ СК. Руденко отказывается давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»).

Совладелец ресторана «Марани» Максим Муравский в разговоре c URA.RU подтвердил факт драки 21 мая. «Видео с улицы, где случился инцидент было передало правоохранительным органам. Кто на нем, мне неизвестно», — пояснил предприниматель. Сам Руденко на вопрос журналиста URA.RU об инциденте, заявил, что ничего не знает о драке. «Я в командировке. Меня полторы недели уже нет в городе», — отметил депутат.

В региональные СУ СК и УМВД направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

URA.RU писало, что депутат Курганской городской думы Сергей Руденко покинул пост гендиректора АО «Курганводоканал» (учредителем и акционером является администрация Кургана) в марте 2021 года. Причины, по которым он решил уволиться, депутат не раскрыл.