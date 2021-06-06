06 июня 2021
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В Кургане началась проверка из-за драки депутата с топ-менеджером

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
В Следственный комитет материалы проверки поступили из полиции Фото:

Следственное управление СК России по Курганской области проводит проверку по факту драки, которая произошла в Кургане с участием депутата городской думы Сергея Руденко и директора строительной компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

«Указанные материалы поступили в следственное управление. По данному факту организовано проведение проверки. Иная информация является служебной и разглашению не подлежит», — ответили силовики на запрос о проводимой проверке.

URA.RU ранее сообщало, что драка произошла 21 мая возле ресторана «Марани». Пострадавшим оказался директор строительной компании из Екатеринбурга. По данным инсайдера, застройщик сотрудничает с федеральной строительной компанией, работающей в Кургане.

Разбирательством инцидента занимались сотрудники полиции из отдела №3. Затем материалы были переданы в городской отдел СУ СК. Руденко отказывается давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»). URA.RU депутат заявлял, что в этот день его не было в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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