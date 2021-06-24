Евгений Куйвашев возрождает традиционное доковидное мероприятие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев собирает мэров в санатории «Гранатовая бухта» под Сысертью. Как сообщили URA.RU сразу два источника, близкие резиденции главы региона, первый день посвятят неформальному общению, второй — обсуждению реализации нацпроектов.

«Губернатор соберет мэров в „Гранатовой бухте“ под Сысертью. Мероприятие было традиционным до начала пандемии коронавируса, сейчас решено его возродить. Воскресенье, 27 июня, посвятят неформальному общению. По традиции в этот день пройдет импровизированный турнир по волейболу», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что в понедельник, 28 июня, в конференц-зале санатория состоится совещание по реализации майских указов президента России и нацпроектов.

В департаменте информполитики региона отметили, что речь идет о традиционном совете глав муниципалитетов региона. «Мероприятие на этот раз пройдет в очном формате со строгим соблюдением всех противоэпидемических норм и ограничений», прокомментировали в департаменте. Согласно анонсу ДИПа, в тот же день, 27 июня Евгений Куйвашев на площадке железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти встретится с молодыми уральцами — авторами концепции создания здесь креативного кластера и инициаторами других проектов. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер эпидбезопасности.