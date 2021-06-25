Назарбаев привился «Спутником V»

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей Казахстана пройти вакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба экс-главы республики.

«Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины „Спутник V“», — говорится в сообщении на сайте елбасы. Уточняется, что сама вакцина была произведена на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Сам Назарбаев в интервью представителям администрации отметил, что в стране от коронавируса привились уже около трех миллионов человек. Он также призвал пройти вакцинацию и оставшееся население Казахстана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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