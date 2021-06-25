Назарбаев привился «Спутником V»

Нурсултан Назарбаев призвал всех жителей Казахстана пройти вакцинацию Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба экс-главы республики.

«Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины „Спутник V“», — говорится в сообщении на сайте елбасы. Уточняется, что сама вакцина была произведена на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Сам Назарбаев в интервью представителям администрации отметил, что в стране от коронавируса привились уже около трех миллионов человек. Он также призвал пройти вакцинацию и оставшееся население Казахстана.