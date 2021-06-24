Россияне отменяют туры в Краснодарский край после введения антиковидных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ассоциация туроператоров России сообщила о «шквале» аннулирований туров в Краснодарский край. Регион ввел новое ограничение для туристов — пускать отдыхающих будут только со справкой о вакцинации от коронавируса.

«Туроператоры фиксируют „шквал“ аннулирований туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях», — сообщает telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на АТОР. В Краснодарском крае ввели ограничения для заселения туристов в гостиницы и пансионаты. С 1 июля въезжающие обязаны предоставить ПЦР-тест на наличие антител к коронавирусу.

Также с 1 августа в регион не будут пускать туристов, которые не поставили прививку от COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После того, как ряд регионов ввели обязательную вакцинацию определенных категорий работников, а также ограничения на нахождения в общественных местах для непривитых, за неделю на прививку записались 200 тысяч человека. Об ажиотаже на сайте Госуслуг сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, каждый день на прививку записываются до 40 тысяч человек, передает телеканал 360.