В делегацию под руководством Валерия Гартунга (справа) войдет его давний соратник Василий Швецов (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На съезде «Справедливой России», который состоится в Москве 26 июня, Челябинскую область будут представлять семь человек. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Приглашенных в этот раз на форуме не будет.

«Возглавит делегацию лидер регионального отделения Валерий Гартунг. Также в ее состав войдут вице-спикер заксобрания области Василий Швецов, депутаты ЗСО Ольга Мухометьярова и Дмитрий Сумин, член бюро Совета регионального отделения Виктор Вычужанин», — рассказали URA.RU в реготделении партии.

Кроме того, в состав делегации включены Николай Новичков и Людмила Кабалина. Оба проживают в Москве и были функционерами партии «За правду!» Захара Прилепина. После слияния эсеров, «Патриотов России» и прилепинцев они вошли в состав обновленной «Справедливой России». Новичков сейчас занимает пост замруководителя центрального аппарата партии.

«Я точно буду участвовать, но пока не знаю, приехали ли уже остальные мои коллеги. Из-за ухудшения с ситуации с коронавирусом съезд решили провести не в центре Москвы, и на нем будут отсутствовать приглашенные лица», — добавила в разговоре с URA.RU Мухометьярова. Гартунг не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Официально мероприятие считается второй частью съезда, первая часть которого завершилась в феврале оформлением «союза трех партий». Теперь эсеры должны окончательно согласовать свою стратегию выборов в Госдуму. В частности, утвердить избирательные списки партии и кандидатов по одномандатным округам.