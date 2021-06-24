24 июня 2021

Губернатор Куйвашев возмутился взлетевшим ценам на морковь

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев считает, что морковь не может стоить дороже яблок Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился высокой стоимости моркови в супермаркете «Ашан» Соответствующий пост глава региона разместил в своем instagram-аккаунте.

«У нас сильно подорожала морковь», — написал Куйвашев, приложив фотографию ценника в «Ашане», где морковь оценивалась в 189,99 рублей за килограмм. Губернатор отметил, что такая высокая цена недопустима.

«Ненормально, когда морковка дороже яблок», — написал Куйвашев. Он добавил, что цены на картошку также выросли слишком сильно.

Губернатор рассказал, что в Свердловской области сложно выращивать овощи, однако правительство стремится помочь решить эту проблему. В частности, строятся новые хранилища и компенсируются затраты на выращивание продуктов компаний-производителей.

Ранее Куйвашев пришел с проверкой в один из продуктовых магазинов Нижней Туры. Там он проверил цены и качество товара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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