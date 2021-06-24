24 июня 2021

Меценаты благоустроят один из старейших свердловских храмов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Трех Святителей в Нижней Туре начали восстанавливать в 2000 году Фото:

Фонд святой Екатерины поможет благоустроить храм Трех Святителей в Нижней Туре, который построен в 18 веке и является одним из старейших храмов Свердловской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. Храм восстановлен в 2015 году.

«У храма идут финальные работы по благоустройству прилегающую территорию», — сообщает пресс-служба фонда (релиз есть в распоряжении агентства). Отмечается, что у храма создадут освещение, а также выложат тротуар и откроют автомобильную парковку.

Также в планах дальнейшее благоустройство территории храма. В частности, рядом с ним разобьют парк. Сейчас проходят финальные работы.

Настоятель храма иерей Анатолий рассказал, как проходит работа по благоустройству. «Рабочие занимаются периметром ограды, все заказы уже сделаны, артели и предприятия подсоединены к этому делу», — приводит его слова пресс-служба Фонда святой Екатерины. Анатолий выразил надежду, что работы по благоустройству будут завершены к осени. Он поделился, что в планах установить цветник около храма, а также создать систему видеонаблюдения.

Храм Трех Святителей был построен в 18 веке и является одним из самых древних храмов Свердловской области. В 1930-х годах его уничтожили, но в начале 21 века начались работы по восстановлению храма. Это заняло 15 лет.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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