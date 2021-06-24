24 июня 2021

Подозреваемого в тяжком преступлении ищут в Свердловской области. Особая примета — тату дракона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Полиция ищет человека, которого подозревают в особо тяжком преступлении Фото:

Полиция Свердловской области ищет человека, который мог совершить особо тяжкое преступление. Он был замечен в регионе 15 июня, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудниками уголовного розыска ОВД Березовского совместно с коллегами из районного СКР разыскивается гражданин, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления», — сообщил Горелых агентству. Отмечается, что преступление, в котором обвиняется разыскиваемый, нельзя называть в интересах следствия.

В ориентировке отмечается, что рост мужчины примерно 170 сантиметров. На груди у него находится татуировка храма, а на руках вытатуированы изображения девушки и дракона. 15 июня он был замечен одетым в зеленую кофту, синие джинсы и черные кроссовки. Также у него была с собой коричневая сумка.

Валерий Горелых просит сообщать любую информацию о разыскиваемом. Это можно сделать, позвонив на один из телефонов: 8-950-202-24-92 (уголовный розыск), 8-961-574-44-84, 8-343-69-4-93-66.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...