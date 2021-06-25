Аналитики рассчитали результаты выборов в Госдуму

«Единая Россия» претендует более чем на половину мандатов по федеральному округу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более половины мандатов по федеральному округу и таким образом имеет шансы сохранить конституционное большинство в парламенте (более двух третей или 301 места). Об этом говорится в свежем исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), который проанализировал шансы каждой парламентской партии, рассказал URA.RU руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков.

Как сообщили в ЦПК, исследование основано на результатах опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». «Так как общий рейтинг партии [„Единая Россия“] 32%, а рейтинг среди избирателей [россиян, желающих идти на голосование] — 44%, в итоге по федеральному округу ЕР получит 50,7% мандатов в Госдуме — это 114 депутатских мест», — говорится в исследовании центра. При этом КПРФ может получить 43 места, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия — За правду» — 29.

Распределение мандатов по федеральному округу Скрин: сайт Центра политической конъюнктуры

Всего в нижней палате парламента 450 депутатских мест (225 избираются по федеральным спискам, еще 225 — по одномандатным округам). В 2016 году «Единая Россия» в общей сложности получила 343 мандата. «Безусловно, состав парламента сильно изменится, в нем появятся новые яркие люди. „Единая Россия“ сохраняет на сегодня все шансы получить конституционное большинство. Но его параметры будут зависеть от еще нескольких факторов: от явки, от драматургии кампании, от моделей поведения и стратегий, которые выберут партии на финальную часть кампании. Сделать удобоваримый и серьезный прогноз можно будет, когда начнутся дебаты и агитационный период», — сказал Чеснаков.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. В ходе кампании россияне изберут депутатов на пятилетний срок — до 2026 года.