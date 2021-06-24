Прошедшая гроза оставила после себя поваленные деревья (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пермском крае из-за сильного ветра, грозы и ливня повалены деревья, разбиты машины и снесены остановки общественного транспорта. Фотографиями случившегося делятся в соцсетях пермяки.

Днем 25 июня в ГУ МЧС края распространили предупреждение о сильных ливнях, граде и усилении ветра до 25 м/с. По информации ГИС-центра Пермского классического университета, образованию гроз способствовал «ныряющий» циклон.

«Учитывая это, вероятен локальный крупный град и сильные ливни», — сообщается на сайте ГИС-центра. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные грозы не ожидаются, но в регионе установится аномальная жара.

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