24 июня 2021

В Пермском крае после грозы повалены деревья и разбиты машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Прошедшая гроза оставила после себя поваленные деревья (архивное фото) Фото:

В Пермском крае из-за сильного ветра, грозы и ливня повалены деревья, разбиты машины и снесены остановки общественного транспорта. Фотографиями случившегося делятся в соцсетях пермяки.

Днем 25 июня в ГУ МЧС края распространили предупреждение о сильных ливнях, граде и усилении ветра до 25 м/с. По информации ГИС-центра Пермского классического университета, образованию гроз способствовал «ныряющий» циклон.

«Учитывая это, вероятен локальный крупный град и сильные ливни», — сообщается на сайте ГИС-центра. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные грозы не ожидаются, но в регионе установится аномальная жара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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