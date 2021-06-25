Вузам разрешили закрыть общежития для студентов без прививки

В условиях пандемии российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки
«Руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — цитирует представителя министерства телеканал 360. В пресс-службе подчеркнули, что руководство университета несет ответственность за здоровье студентов и сотрудников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому все непривитые работающие москвичи старше 65 лет с 28 июня должны перейти на удаленный режим работы. Кроме того, данный документ распространяется на граждан, имеющих хронические заболевания, сообщает RT.
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