Вузам разрешили закрыть общежития для студентов без прививки

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Посещение общежития ТюмГУ Александром Моором и Михаилом Котюковым , министром науки и высшего образования. Тюмень, комната общежития
В общежития не будут пускать непривитых студентов Фото:

В условиях пандемии российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки

«Руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — цитирует представителя министерства телеканал 360. В пресс-службе подчеркнули, что руководство университета несет ответственность за здоровье студентов и сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому все непривитые работающие москвичи старше 65 лет с 28 июня должны перейти на удаленный режим работы. Кроме того, данный документ распространяется на граждан, имеющих хронические заболевания, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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