Юрист рассказал о неожиданных штрафах для водителей за городом

Часто водителей за городом штрафуют за нарушение правил перевозки детей, отсутствие аптечки или огнетушителя, а также за мойку автомобиля на дачном участке. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
«В новый набор [аптечки] были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей», — цитирует юриста агентство «Прайм».
Аналогичные штрафы грозят автомобилистам за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета. Также наказать могут за отсутствие знака «крупногабаритный груз». Если груз выступает за габариты более чем на 10 см, штраф составит 1-1,5 тысяч рублей, при превышении размеров на 10-20 см— 3-4 тысячи рублей, при превышении на 20-50 см— 5-10 тысяч рублей. Если груз превышает разрешенные размеры более чем на 50 см, водителя могут лишить прав на полгода или оштрафовать на 10 тысяч. За нарушение правил перевозки детей водитель может лишиться 3 тысяч рублей. За мойку авто на дачном участке могут наказать на 2 тысячи, отметил Редин.
С 1 сентября автовладельцы смогут обжаловать штраф в электронной форме. Сейчас водители должны приходить в ГИБДД или отправлять заявление по обычной почте.
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