24 июня 2021

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
С 1 сентября россияне смогут обжаловать штрафы через госуслуги Фото:

Правительство РФ утвердило правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Документ опубликован и вступает в силу 1 сентября 2021 года.

«Сегодня для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться в подразделение инспекции либо направить заявление по почте. [С сентября] водителям позволят обжаловать штрафы в электронной форме через портал госуслуг с помощью электронной подписи», — передает «Коммерсант».

Вышедшее распоряжение правительства содержит технические детали, необходимые для реализации поправок к КоАП. Так, будет действовать новая схема вручения постановлений — именно с этого момента стартует отпущенный гражданину законом 10-дневный срок на обжалование. Постановление будет считаться полученным на следующий день после того, как водитель зашел на портал. Либо по истечении семи дней с момента его уведомления.

Появление онлайн-сервиса для обжалования штрафов власти анонсировали еще в феврале 2020 года. Тогда отмечалось, что жалобу можно будет направить в ГИБДД или суд через портал госуслуг. Ответ заявителю придет также через портал в течение трех дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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