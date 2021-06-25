25 июня 2021

В Подмосковье неизвестный расстрелял троих человек. Есть погибший

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Стрелявший в Ивановской области убил одного человека и ранил двух. Фото:

В городе Кохма Ивановской области началась стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил очевидец события.

«В перестрелке в Ивановской области погиб один человек», — передает РЕН.ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что два человека ранены.

Сейчас стрелявший закрылся в доме. Силовики пытаются наладить с ним переговоры. Источник сообщил, что стрельба произошла из-за имущественных вопросов. Telegram-канал Mash передает, что выстрелы могли производиться из ружья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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