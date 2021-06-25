Стрелявший в Ивановской области убил одного человека и ранил двух.
В городе Кохма Ивановской области началась стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил очевидец события.
«В перестрелке в Ивановской области погиб один человек», — передает РЕН.ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что два человека ранены.
Сейчас стрелявший закрылся в доме. Силовики пытаются наладить с ним переговоры. Источник сообщил, что стрельба произошла из-за имущественных вопросов. Telegram-канал Mash передает, что выстрелы могли производиться из ружья.
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