25 июня 2021

Свердловское предприятие выдает зарплату продуктовыми карточками

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловское предприятие выдает карточки, которые модно обменять на продукты Фото:

Сотрудники ООО «Урал» пожаловались, что руководство компании выдает им зарплату карточками, которые можно обменять на продукты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«С мая 2021 года сотрудники ООО „Урал“ получают зарплату товарным карточками, которые называют „урожайками“», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на жалобы сотрудников предприятия (релиз есть в распоряжении URA.RU). Отмечается, что такими карточками можно расплатиться в некоторых магазинах Красноуфимского района.

В прокуратуре отметили, что такая политика руководства предприятия является незаконной, так как зарплата может выплачиваться только в рублях. По результатам заявлений работников компании будет проведена проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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