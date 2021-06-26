На Урале и в Приволжье прошли сильные дожди с грозами. Ливнем накрыло Екатеринбург и Пермь. На улицах появилась огромные лужи, а дороги и пешеходные зоны оказались затопленными.
В соцсетях уральцы резко высказывались о потопе. Некоторые обвинили в происшествии коммунальные службы, другие шутят, что города стали похожи на Венецию. URA.RU собрало самые яркие реакции соцсетей на затопленные улицы Екатеринбурга и Перми.
Екатеринбуржцы уже готовы не ехать в отпуск на море
Скрин: «ВКонтакте», «Типичный Екатеринбург»
Другие обвиняют детей в плохой работе дождевой канализации
Скрин: «ВКонтакте», «Типичный Екатеринбург»
Жители Екатеринбурга считают, что из каждой ситуации можно найти позитивный выход
Скрин: «ВКонтакте», «Типичный Екатеринбург»
В Перми напомнили о советских временах
Скрин: «ВКонтакте», «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»
Пермяки уверены, что бюджетным деньгам есть лучшее применение, чем искусство
Скрин: «ВКонтакте», «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»
Скрин: «ВКонтакте», «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»
Один из жителей Перми решил прокатиться на доске для серфинга прямо на проезжей части. Видео с опасным трюком сейчас набирает популярность в соцсетях.