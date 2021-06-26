Екатеринбург и Пермь оказались затопленными после ливня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Урале и в Приволжье прошли сильные дожди с грозами. Ливнем накрыло Екатеринбург и Пермь. На улицах появилась огромные лужи, а дороги и пешеходные зоны оказались затопленными.

В соцсетях уральцы резко высказывались о потопе. Некоторые обвинили в происшествии коммунальные службы, другие шутят, что города стали похожи на Венецию. URA.RU собрало самые яркие реакции соцсетей на затопленные улицы Екатеринбурга и Перми.

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