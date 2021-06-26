В соцсетях разозлились из-за потопа на улицах уральских городов. «На море можно не ехать»

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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
Екатеринбург и Пермь оказались затопленными после ливня Фото:

На Урале и в Приволжье прошли сильные дожди с грозами. Ливнем накрыло Екатеринбург и Пермь. На улицах появилась огромные лужи, а дороги и пешеходные зоны оказались затопленными.

В соцсетях уральцы резко высказывались о потопе. Некоторые обвинили в происшествии коммунальные службы, другие шутят, что города стали похожи на Венецию. URA.RU собрало самые яркие реакции соцсетей на затопленные улицы Екатеринбурга и Перми.

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Один из жителей Перми решил прокатиться на доске для серфинга прямо на проезжей части. Видео с опасным трюком сейчас набирает популярность в соцсетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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