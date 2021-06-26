Правительство выделило средства на новые выплаты детям

Семьям с детьми от 8 до 17 лет полагаются единовременные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российское правительство выделило Минфину РФ средства из резервного фонда на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет и ежемесячные пособия беременным. Соответствующее распоряжении опубликовано на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. <…> Минтруду России обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения ежемесячных пособий женщинами, вставшими на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 8 до 17 лет», — сообщается в решении правительства.

Подать заявку на единовременные выплаты детям родители смогут с 15 июля по 1 ноября. На эти цели выделено около 55 миллиардов рублей. В Минтруде ранее уточняли, кто из россиян может претендовать на эти выплаты.

Сейчас в Госдуме обсуждается идея ввести ежемесячные пособия на детей в размере 10 тысяч рублей, пишет Life . Также депутаты предлагают увеличить материнский капитал и расширить его формы, уточняет RT.