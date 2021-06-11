11 июня 2021

Минтруд: когда родители смогут подать заявку на выплаты детям

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В 2021 году родители смогут получить 10 тысяч рублей на ребенка Фото:
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Подать заявку на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Об этом сообщили в Минтруде России.

Заявление на единовременную выплату родители могут подать как дистанционно на портале Госуслуг, так и лично в отделении Пенсионного фонда. «Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется», — указано в сообщении Минтруда на сайте ведомства. Заявление о назначении выплаты ПФР рассмотрит в течение пяти рабочих дней.

Уточняется, что на выплаты могут рассчитывать семьи, в которых ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Также за денежной поддержкой могут обратиться россияне с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают учиться по основным общеобразовательным программам. На выплаты могут рассчитывать родители более 20 млн детей, уточнили в Минтруде. Сами выплаты родители смогут получить в августе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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